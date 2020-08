Basket, Supercoppa 2020: programma, date, orari, tv e streaming fase a gironi (Di lunedì 24 agosto 2020) Ecco il programma completo della Supercoppa maschile 2020 di Basket e dove vedere in match in tv e streaming. La Lega Basket Serie A ha comunicato date e orari delle partite di una Supercoppa Italiana che si presenta con un format totalmente inedito. Parteciperanno infatti tutte e 16 le squadre iscritte alla prossima Serie A, per un torneo che avrà inizio il 27 agosto e terminerà il 20 settembre.che saranno trasmesse in diretta sui canali Eurosport, visibili su Dazn, Sky e Tim Vision, e in streaming per gli abbonati su Eurosport Player. Di seguito la programmazione completa delle partite del primo turno. programma PRIMO TURNO Supercoppa ... Leggi su sportface

