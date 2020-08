Alcuni Redmi Note 9 hanno un fastidioso problema con la fotocamera (Di lunedì 24 agosto 2020) La fotocamera posteriore di Redmi Note 9 starebbe dando dei problemi a diversi utenti e non per ragioni software. Scopriamo insieme perchè L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

davidelefty : @MatteDj23 Su alcuni siti ad esempio vedo lo xiaomi redmi note 8t a 137€. Il vantaggio principale, a parte il prezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni Redmi

GizChina.it

È arrivato il momento, il momento di fare la nostra consueta rassegna di offerte per quanto riguarda eBay. Durante la settimana emergono infatti nuovi affari con prezzi davvero convenienti, ragione pe ...Tempo di grandi sconti legati alla telefonia mobile e noi di SpazioGames non possiamo esimerci dal consigliarvi alcuni eccellenti smartphone Xiaomi, da ora in offerta speciale su Amazon Italia. Parlia ...