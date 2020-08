Zverev-Murray in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) Alexander Zverev e Andy Murray si sfidano al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il tedesco esordisce ufficialmente nel Western & Southern Open dopo aver usufruito di un bye. Lo scozzese invece ha superato in una dura lotta Tiafoe e non ha intenzione di fermarsi. La partita che vale un posto al terzo turno è in programma nella giornata di lunedì 24 agosto come terzo match dalle ore 17:00 italiane (dopo S.Williams-Rus) e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming sulla piattaforma di Sky Go per tablet, pc e cellulari. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca e gli highlights al termine. Leggi su sportface

Dopo il prologo dovuto all'esclusione di Guido Pella e Hugo Dellien dal torneo a causa del loro preparatore fisico Galavan che è risultato positivo a un test per il COVID-19, il Western&Southern Open

