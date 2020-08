Zangrillo, vignetta sul Covid: «Sapete quanti morti ci sono stati per tumore?». Scoppia la polemica (Di domenica 23 agosto 2020) Alberto Zangrillo ha condiviso su Twitter una vignetta satirica firmata da Ghisberto. E il web si scatena. Nella vignetta un uomo vestito di nero, circondato da pecore e con alle spalle gli altoparlanti, annuncia: «Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid. Terribile!». Di fronte a lui, un altro uomo in abiti normali gli risponde: «Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile». I social contro Zangrillo I social non hanno gradito e ben presto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, è stato travolto da una valanga di critiche che sono ... Leggi su secoloditalia

Corriere : La vignetta «scettica» sul covid di Zangrillo che scatena il web - Adnkronos : #Zangrillo e la vignetta sui 'pochi' morti #Covid - corona_tweet : RT @ilriformista: L'anestesista #Zangrillo, ospite fisso in tv e 'leader degli scettici', inondato di critiche per la vignetta sul #coronav… - ilriformista : L'anestesista #Zangrillo, ospite fisso in tv e 'leader degli scettici', inondato di critiche per la vignetta sul… - SecolodItalia1 : Zangrillo, vignetta sul Covid: «Sapete quanti morti ci sono stati per tumore?». Scoppia la polemica… -