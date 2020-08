Storace inchioda la sinistra: ci terrorizzano col Covid ma sui migranti... (Di domenica 23 agosto 2020) "Perché la sinistra si ostina a non capire che accogliere tutti i clandestini della terra espone ciascuno di noi al Covid? Non ci capisce perché si voglia farci rischiare tutti". Francesco Storace sul sito 7Colli mette nel mirino la follia di permettere gli sbarchi mentre si combatte contro i contagi. Il vicedirettore de Il Tempo sottolinea come "non ha davvero torto Maria Giovanna Maglie quando mette a nudo i numeri. I positivi ci sono perché aumentano i tamponi, perché c'è un gran numero di chi rientra in Italia da zone dove l'infezione ha colpito e perché c'è un considerevole numero di immigrati clandestini a cui è consentito di fare come gli pare". "Che poi i contagiati non determinino le conseguenze letali dei mesi scorsi è un altro dato vero che ... Leggi su iltempo

tempoweb : #Storace inchioda la sinistra: ci terrorizzano col #Covid ma sui #migranti... -

Ultime Notizie dalla rete : Storace inchioda Storace inchioda la sinistra: ci terrorizzano col Covid ma sui migranti... Il Tempo Storace inchioda la sinistra: ci terrorizzano col Covid ma sui migranti...

"Perché la sinistra si ostina a non capire che accogliere tutti i clandestini della terra espone ciascuno di noi al Covid? Non ci capisce perché si voglia farci rischiare tutti". Francesco Storace sul ...

"Perché la sinistra si ostina a non capire che accogliere tutti i clandestini della terra espone ciascuno di noi al Covid? Non ci capisce perché si voglia farci rischiare tutti". Francesco Storace sul ...