Salvini: “Mascherine e banchi a rotelle? Non manderò mia figlia a scuola” (Di domenica 23 agosto 2020) “Dal ministro dell’Istruzione aspetto di capire a settembre a che ora devo portare a scuola mia figlia, a che ora la devo andare a riprendere, per quanti giorni potrà andare a scuola. Se costringono mia figlia ad andare a scuola chiusa nel plexiglass, a stare con le mascherine e sui banchi a rotelle, io a scuola non ce la mando. I bambini non sono pacchetti postali”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento a Trani, parlando della ministra Lucia Azzolina. “Lei mi ha definito troglodita e gaglioffo. Ma io non ce l’ho con te in quanto donna – ha aggiunto Salvini rivolgendosi idealmente alla ministra -, è perché sei incapace di fare il tuo lavoro. Prima vai a casa e meglio è per ... Leggi su sportface

