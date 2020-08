Pierluigi Diaco perde le staffe a Io e Te rimproverando lo staff: “Fate silenzio” (Di domenica 23 agosto 2020) Pierluigi Diaco rimprovera in diretta il suo staff: il motivo Nel corso di questa seconda edizione di Io e Te, il padrone di casa Pierluigi Diaco è finito al centro dell’attenzione a causa del suo un atteggiamento considerato prepotente nei confronti degli ospiti, ma anche del suo staff in studio. A dire il vero il noto giornalista è intervenuto in diverse occasioni per cercare di riportare in una situazione di normalità dei momenti che nella percezione di Diaco stavano andando nel verso sbagliato. Una cosa del genere è accaduta nell’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 21 agosto 2020. Infatti l’ex naufrago ha interrotto Katia Ricciarelli, per rimproverare i suoi collaboratori chiedendo loro di fare ... Leggi su kontrokultura

