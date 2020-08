Napoli, Ghoulam a un passo dalla Premier: l’erede sarà un classe 2001 (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiorni decisivi per il mercato in uscita in casa Napoli. Gli azzurri si apprestano ad iniziare il ritiro con numerosi big sul piede di partenza. Uno di questi è Faouzi Ghoulam, che sembra ormai promesso sposo del Wolverhampton. Mentre l’algerino sta cercando un accordo con il club inglese, in casa Napoli si ragiona sul possibile erede per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato in giornata da Il Mattino, il favorito per sostituire il 29enne sarebbe Michał Karbownik. classe 2001, polacco in forza al Legia Varsavia, il ragazzo è in cima alla lista di Giuntoli. L'articolo Napoli, Ghoulam a un passo dalla Premier: l’erede sarà un ... Leggi su anteprima24

