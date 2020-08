Inter, scelto il vice Handanovic: Radu tornerà nerazzurro (Di domenica 23 agosto 2020) Ionut Radu è pronto a tornare all’Inter e ricoprire il ruolo da vice Handanovic. Daniele Padelli sarà il terzo portiere Samir Handanovic rimarrà anche l’anno prossimo il portiere titolare dell’Inter. Alle sue spalle, invece, ci sarà qualche cambiamento. Come riporta Tuttosport Daniele Padelli diventerà il terzo portiere (Berni andrà via) mentre per il ruolo da vice Handanovic è stato scelto Ionut Radu. Dopo mezza stagione vissuta da protagonista da Genova, sponda Grifone, e una seconda parte da riserva a Parma, è pronto a tornare all’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FBiasin : Da domani si ragiona sulla finale. Che è fondamentale. Ma si può già dire qualcosa. Questo gruppo funziona. Ed è m… - only_daylight : quanto bene ti voglio romelu mio ?? ti sei fatto amare fin da subito dimostrando serietà, impegno e soprattutto amor… - lollointerista : @RomeluLukaku9 Sei speciale Romelu, benedico sempre il giorno in cui sei arrivato all'Inter perché oltre ad esserti… - enzcole : @Inter_en @RomeluLukaku9 #WeLoveYouRom Fantastico campione, umile, trascinatore, corretto, esempio per i compagni,… - Cris24_73 : Grazie Romelu per aver scelto l'inter! Grazie per tutti i gol, gli inchini e i sorrisi Sei fortissimo! I take a bow… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scelto Inter, scelto il vice Handanovic Il Pallone Gonfiato Inter, scelto il vice Handanovic: Radu tornerà nerazzurro

Ionut Radu è pronto a tornare all’Inter e ricoprire il ruolo da vice Handanovic. Daniele Padelli sarà il terzo portiere Samir Handanovic rimarrà anche l’anno prossimo il portiere titolare dell’Inter.

Raiola: "Milan, Ibra a inizio raduno non ci sarà. Ancora niente accordo"

L'estate di Mino Raiola sarà diversa, ma non per questo meno intensa: "Sarà un mercato condizionato da quello che sta succedendo. Per le società è difficile programmare il futuro dal punto di vista fi ...

Ionut Radu è pronto a tornare all’Inter e ricoprire il ruolo da vice Handanovic. Daniele Padelli sarà il terzo portiere Samir Handanovic rimarrà anche l’anno prossimo il portiere titolare dell’Inter.L'estate di Mino Raiola sarà diversa, ma non per questo meno intensa: "Sarà un mercato condizionato da quello che sta succedendo. Per le società è difficile programmare il futuro dal punto di vista fi ...