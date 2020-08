Giorgio Palù e il Coronavirus che si diffonde la sera (Di domenica 23 agosto 2020) Giorgio Palù, ordinario emerito di Virologia e Microbiologia dell’Università di Padova, dice oggi in un’intervista rilasciata al Mattino che il Coronavirus ha più chances di diffondersi di sera: Cos’è cambiata nell’epidemia: il virus, le cure o i contagiati? «Tutte e tre le cose. I giovani si muovono più degli anziani e gli anziani più fragili già sono stati decimati o hanno imparato a proteggersi. Il virus ha bisogno dell’ospite e punta a sopravvivere non ad uccidere. Questo virus ha una affinità per le nostre vie aeree 30 volte superiore alla prima Sars, è molto contagioso ma non è Ebola, non è Marbug, non è Mers e non è Sars molto letali». Cosa ci dicono i numeri? «Che la ... Leggi su nextquotidiano

