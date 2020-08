Dopo Luis Enrique, Monchi: Roma prima sfotte, poi li guarda vincere quando vanno via (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo Luis Enrique, Monchi. Roma non fa mai una bella fine quando deride i propri tesserati. Il primo venne definito de-mental coach, sugli spalti comparve uno striscione: “Luis, vattene da Roma. S’è liberato il posto ar Barcellona”. Quello a Barcellona ci andò veramente e vinse anche il triplete. È lo solita storia dell’Italia refrattaria a una mentalità altra. L’elenco è lungo, a Napoli ne sappiamo qualcosa: Benitez, lo stesso Ancelotti. E Roma è culturalmente affine a Napoli, cambia solo il dialetto. Oggi Il Messaggero dedica un articolo a Roma e Monchi. Venerdì sera, Monchi ha vinto l’Europa League ... Leggi su ilnapolista

napolista : Dopo Luis Enrique, Monchi: Roma prima sfotte, poi li guarda vincere quando vanno via Roma (e l’Italia) non perde i… - Luis_Mi_Gue : RT @AlRobecchi: Dopo aver osannato per anni Formigoni (oggi ai domiciliari per condanna definitiva per corruzione), il Meeting di CL applau… - Luis_Mi_Gue : @SennaGianMarco @Erminio58810238 4. Mi risponde pubblicando una notizia riguardo all'incontro tra Casaleggio e Bann… - AlessioSfl : @d_arco75 Soprattutto se poi le maglie le vestono sempre gli stessi. Non fraintendermi, ma dopo aver comprato le ma… - Silverpeer : @Andrea72514943 @augustociardi75 Dopo il fallimento di Luis Enrique, non aveva piacere a metterci la faccia e prend… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Luis Dopo Luis Enrique, Monchi: Roma prima sfotte, poi li guarda vincere quando vanno via ilnapolista Riccardo Del Turco, la storia di “Luglio”

Dopo una carriera cominciata nel 1961 come cantante in un'orchestra, a partire dal 1966 Del Turco comincia a togliersi le prime soddisfazioni con 'Figlio unico' (n.6 nel 1966) e, nel 1967, con 'Uno tr ...

Dal fallimento Capitale alla Coppa: Monchi, un addio tra errori e dubbi

Ramón Rodríguez Verdejo, chi è costui? Monchi. Sì, lui. Così è conosciuto da tutti. Non era il Re Mida dei ds (così fu definito quando è arrivato a Roma), forse non è nemmeno il brocco visto a Roma (c ...

Dopo una carriera cominciata nel 1961 come cantante in un'orchestra, a partire dal 1966 Del Turco comincia a togliersi le prime soddisfazioni con 'Figlio unico' (n.6 nel 1966) e, nel 1967, con 'Uno tr ...Ramón Rodríguez Verdejo, chi è costui? Monchi. Sì, lui. Così è conosciuto da tutti. Non era il Re Mida dei ds (così fu definito quando è arrivato a Roma), forse non è nemmeno il brocco visto a Roma (c ...