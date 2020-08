Coronavirus, salgono ancora i contagi: 1.210 nuovi casi e 7 morti (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA – Prosegue il trend in salita dei contagi da covid nelle ultime 24 ore. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 1.210 nuovi casi e 7 morti.Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 259.345 mentre i deceduti arrivano a 35.437. Gli attualmente positivi sono 18.438 con un incremento di 935 rispetto a ieri. I Dimessi / Guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Le Regioni con piu’ casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia Romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59). Leggi su dire

(askanews) – La virologa Ilaria Capua ha risposto su Twitter in merito a un presunto depotenziamento del coronavirus. Ecco le sue parole ... il motore virale va a tre cilindri ed in salita arranca.

