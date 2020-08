Ci mancava l'asteroide: ecco quando 2018VP1 può colpire la Terra (Di domenica 23 agosto 2020) Nel 2020 ci mancava l'asteroide. Occhi in cielo per 2018VP1, che in autunno potrebbe colpire la Terra. L'impatto, in verità piuttosto difficile (probabilità di circa lo 0,41 per cento) , è previsto per il 2 novembre prossimo, data in cui il corpo celeste potrebbe entrare nella nostra atmosfera. L'asteroide 2018VP1 è stato scoperto dal Palomar Observatory in California nel 2018 e non desta particolari preoccupazioni, sia per le probabilità di colpire la Terra, sia per le dimensioni di circa due metri per una massa di qualche tonnellata, meno di normali meteore cadute recentemente sul nostro pianeta. Il 16 agosto un asteroide simile a ... Leggi su iltempo

tempoweb : Ci mancava l'#asteroide: ecco quando #2018VP1 può colpire la #Terra #23agosto #spazio #nasa - FrancescaTGI : @alertarojanot dai l'asteroide ci mancava - vaniacavi : RT @mittdolcino: La California segnala il primo caso di peste negli ultimi 5 anni (in effetti, ci mancava, dopo l'asteroide ora c'è tutto..… - GiovanniMattana : RT @mittdolcino: La California segnala il primo caso di peste negli ultimi 5 anni (in effetti, ci mancava, dopo l'asteroide ora c'è tutto..… - mittdolcino : La California segnala il primo caso di peste negli ultimi 5 anni (in effetti, ci mancava, dopo l'asteroide ora c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : mancava asteroide Ci mancava l'asteroide: ecco quando 2018VP1 può colpire la Terra Il Tempo Ci mancava l'asteroide: ecco quando 2018VP1 può colpire la Terra

Nel 2020 ci mancava l'asteroide. Occhi in cielo per 2018VP1, che in autunno potrebbe colpire la Terra. L'impatto, in verità piuttosto difficile (probabilità di circa lo 0,41 per cento) , è previsto pe ...

“Avete vinto”. Un poliziotto di Seattle dice che si dimette dopo le proteste di Black Lives Matter: il video

In un video apparso su twitter, un poliziotto di Seattle parla a uno dei manifestanti di Black Lives Matter dicendo che manca poco alle sue dimissioni ... letti Oggi La madre di tutti gli tsunami.

Nel 2020 ci mancava l'asteroide. Occhi in cielo per 2018VP1, che in autunno potrebbe colpire la Terra. L'impatto, in verità piuttosto difficile (probabilità di circa lo 0,41 per cento) , è previsto pe ...In un video apparso su twitter, un poliziotto di Seattle parla a uno dei manifestanti di Black Lives Matter dicendo che manca poco alle sue dimissioni ... letti Oggi La madre di tutti gli tsunami.