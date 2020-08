“Abusi continui”. L’attrice e ereditiera racconta il dramma subito durante l’adolescenza: un segreto tenuto nascosto 20 anni (Di domenica 23 agosto 2020) Un segreto, il suo, tenuto privato per circa un ventennio. “Ho seppellito la mia verità per così tanto tempo“ ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista People, dove ha raccontato di alcuni inquietanti retroscena avvenuti durante la sua adolescenza. In anteprima sarà visibile sul suo canale ufficiale Youtube. Nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva al noto rotocalco americano, l’ereditiera ha svelato per la prima volta del dolore mentale, fisico ed emotivo vissuto durante la permanenza alla Provo Canyon School, nel 1990. Parliamo di Paris Hilton. L’immagine più comune di lei è quella dell’eterna party girl, dal sorriso facile, ma oggi scopriamo che dietro a tutto ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Abusi continui”