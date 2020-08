2021, odissea con Virginia (Di domenica 23 agosto 2020) Alla notizia della ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma (città dove vivo, o meglio, sopravvivo) ho fatto un bel respiro; ma la puzza di spazzatura proveniente dal cassonetto sottostante casa mi ha scatenato una tosse violenta. In preda alle convulsioni, ed esasperato anche da un attacco Leggi su ilfoglio

mariavenera2 : RT @ilfoglio_it: 2021, odissea con Virginia. Centurioni e gabbiani in giunta, il crollo del Colosseo, lo scoppio di un’epidemia di colera,… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: 2021, odissea con Virginia. Centurioni e gabbiani in giunta, il crollo del Colosseo, lo scoppio di un’epidemia di colera,… - Mattia_Ippoliti : RT @ilfoglio_it: 2021, odissea con Virginia. Centurioni e gabbiani in giunta, il crollo del Colosseo, lo scoppio di un’epidemia di colera,… - saverioraimondo : RT @ilfoglio_it: 2021, odissea con Virginia. Centurioni e gabbiani in giunta, il crollo del Colosseo, lo scoppio di un’epidemia di colera,… - lu_ci61 : RT @ilfoglio_it: 2021, odissea con Virginia. Centurioni e gabbiani in giunta, il crollo del Colosseo, lo scoppio di un’epidemia di colera,… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 odissea 2021, odissea con Virginia Il Foglio 2021, odissea con Virginia

Alla notizia della ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma (città dove vivo, o meglio, sopravvivo) ho fatto un bel respiro; ma la puzza di spazzatura proveniente dal cassonetto sottostante c ...

Messina. Casa dello Studente, nuova gara per impianti e opere interne

L'odissea della struttura di via Cesare Battisti, servono altri lavori per riaprirla. E intanto l'Ersu vuole acquistare un altro immobile in zona sud MESSINA – E’ stata chiusa nel 2007 per essere rist ...

Alla notizia della ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma (città dove vivo, o meglio, sopravvivo) ho fatto un bel respiro; ma la puzza di spazzatura proveniente dal cassonetto sottostante c ...L'odissea della struttura di via Cesare Battisti, servono altri lavori per riaprirla. E intanto l'Ersu vuole acquistare un altro immobile in zona sud MESSINA – E’ stata chiusa nel 2007 per essere rist ...