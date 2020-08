Spostarsi al Sud per lavorare da remoto…e scegliere di restarci. E’ il “Southworking”, tra le incognite di settembre per l’economia delle città (Di sabato 22 agosto 2020) Biglietto di sola andata. Quello che per tanti era sogno, o almeno desiderio, per qualcuno sta diventando realtà, grazie alle modifiche che la pandemia ha imposto al mondo del lavoro. Da qualche tempo si è iniziato a parlare di “South Working”, il lavoro al Sud, o meglio dal Sud. Schiere di professionisti, lavoratori e studenti che, dalle città del Nord, sono rientrati nelle terre d’origine e qui ora decidono di fermarsi grazie alla possibilità di lavorare a distanza. Stesso reddito, calato in un contesto dove il costo della vita è più basso. Un esodo di ritorno che comporta vantaggi anche per tutto “l’indotto” che ruota attorno al lavoratore: immobiliare, bar, ristoranti, palestre, servizi alla persona e quant’altro. Qualcosa di più di una semplice ipotesi, visto che nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

