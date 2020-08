Si masturba e minaccia di violentare donna: arresto in villa (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 42enne di origini ghanesi già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato diatti persecutori commessi nei confronti di un noto commerciante della zona costiera di Giugliano in Campania e dei suoi familiari. Il 42enne aveva minacciato, numerose volte, tutta la famiglia anche con un coltello da cucina. In un’occasione era addirittura riuscito ad entrare nell’abitazione, scavalcando la recinzione della villetta dove vive la famiglia, per poi masturbarsi sotto gli occhi dei presenti, increduli dalla scena. Secondo quanto ... Leggi su anteprima24

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 42enne di origini ghanesi già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip de ...

