Referendum: il PD alla ricerca di una difficile sintesi tra sostenitori del Sì e del No (Di sabato 22 agosto 2020) Referendum taglio parlamentari: Pd cerca sintesi tra sostenitori del Sì e del No Il “Comitato Democratici per il No”, tramite un gruppo di iscritti al Pd, ha deciso di presentare ricorso ai garanti nazionali dei Dem, lamentando il fatto che la posizione favorevole al Sì al Referendum sul taglio dei parlamentari, che pure appare maggioritaria, non sia mai stata “ufficialmente deliberata da alcun organo del partito”, come denunciano gli interessati. A prima vista potrebbe apparire una notizia di secondaria importanza, anche perché è già noto che la Direzione nazionale del Pd si riunirà all’inizio di settembre e ovviamente il Referendum sulla riduzione dei parlamentari sarà all’ordine del giorno. Tuttavia, chi è ... Leggi su tpi

