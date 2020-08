Ray Bradbury: 100 anni del più marziano degli scrittori (Di sabato 22 agosto 2020) Ricordava spesso la stessa storia: era il 1932, Ray Bradbury aveva 12 anni. In una di quelle tipiche fiere americane, incontra Mr. Electric, un mago che punta la sua spada caricata elettricamente al naso e ordina: “Vivi per sempre!”. Quel ragazzo tornò nello stesso posto il giorno successivo per trovare l’uomo che gli aveva dato … Leggi su periodicodaily

danieledv79 : RT @Avvenire_Nei: Anniversari. Ray Bradbury, i 100 anni di un 'marziano' della letteratura - Avvenire_Nei : Anniversari. Ray Bradbury, i 100 anni di un 'marziano' della letteratura - SalvatoreParadi : RT @La_Lettura: Ray Bradbury, un’esplorazione lunga cento anni. Il 22 agosto 1920 nasceva l’autore di «Cronache marziane» e «Fahrenheit 451… - capenottero : RT @erretti42: Cento anni domani nasceva Ray Bradbury, un maestro della fantascienza. Suoi Fahrenheit 451, da cui Truffaut ha tratto il fi… - Simo07827689 : RT @erretti42: Cento anni domani nasceva Ray Bradbury, un maestro della fantascienza. Suoi Fahrenheit 451, da cui Truffaut ha tratto il fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ray Bradbury Cent'anni di Ray Bradbury, tra marziani e 'Fahrenheit 451' laRegione Ray Bradbury: 100 anni del più marziano degli scrittori

Ricordava spesso la stessa storia: era il 1932, Ray Bradbury aveva 12 anni. In una di quelle tipiche fiere americane, incontra Mr. Electric, un mago che punta la sua spada caricata elettricamente al n ...

Ray Bradbury, i 100 anni di un "marziano" della letteratura

L'autore di "Fahrenheit 451" e di "Cronache marziane" era nato il 22 agosto 1920. Il maestro della fantascienza sapeva nascondere nella patina surreale una critica all'America contemporanea ...

Ricordava spesso la stessa storia: era il 1932, Ray Bradbury aveva 12 anni. In una di quelle tipiche fiere americane, incontra Mr. Electric, un mago che punta la sua spada caricata elettricamente al n ...L'autore di "Fahrenheit 451" e di "Cronache marziane" era nato il 22 agosto 1920. Il maestro della fantascienza sapeva nascondere nella patina surreale una critica all'America contemporanea ...