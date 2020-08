Psg, Mbappè: «La mia missione è vincere. Tuchel grande allenatore» (Di sabato 22 agosto 2020) L’attaccante del Psg, Kylian Mbappè, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Bayern Monaco Kylian Mbappè, attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni: FINALE – «Domani è una buona opportunità per dimostrare che siamo una grande d’Europa. Parleremo del resto se vinciamo. Dobbiamo rimanere concentrati. Ho sempre detto che volevo segnare la storia del mio Paese. Quando sono arrivato nel 2017, abbiamo vissuto diverse delusioni, ma essere qui dimostra che non ci siamo lasciati andare, che ci siamo rialzati. La mia missione è vincere, sono venuto qui per questo. Sarebbe un grande risultato ... Leggi su calcionews24

