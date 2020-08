“Messaggi da Elsewhere”: la nuova serie tv che mescola i generi è disponibile su Amazon Prime (Di sabato 22 agosto 2020) MESSAGGI DA ELSEWHERE Genere: mistery, fantasy Regia di Jason Segel. Con Jason Segle, André Benjamin, Eve Lindley, Sally Field, Richard E. Grant. Messaggi da Elsewhere è la nuova serie di Amazon Prime Video. È un prodotto dai tanti risvolti che può essere analizzato da diverse prospettive. In primo luogo è una cosiddetta serie antologica: quattro personaggi vengono presentati autonomamente nella loro monotona routine fino a quando le loro esistenze non finiranno per incrociarsi. È indefinibile come genere: elementi di puro fantasy s’intrecciano a una narrazione che corre su un filo distopico e onirico. Infine, è un gioco di ruolo che guida lo spettatore nelle scelte dei personaggi, dove l’apertura di una porta ne ... Leggi su iodonna

