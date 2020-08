Lavoro: oltre 1 mln donne manager,ma ancora sotto 25% totale (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA, 22 AGO - Le donne manager sfondano quota 1 milione, crescono ad un ritmo più che doppio rispetto a quello dei colleghi maschi, ma restano meno di un quarto del totale dei manager italiani. E' ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Benji_Mascolo : Ho tantissimo lavoro da fare in Italia nei prossimi mesi. Per ora sono in America e rimango per un po’ a fare qualc… - virginiaraggi : Sosteniamo le piccole imprese e chi crea lavoro nelle periferie e nei quartieri più svantaggiati della città, con o… - diegorispoli : ?? Coronavirus, oltre 22 milioni i contagi nel mondo. In Francia mascherine obbligatorie nei luoghi di lavoro -... - diegorispoli : ?? #lastampa #news Coronavirus, oltre 22 milioni i contagi nel mondo. In Francia mascherine obbligatorie nei luoghi… - pippo_sempre : RT @AndreaInterNews: Se vivessi una situazione come quella di Conte, ovviamente in piccolo, prima di tornare a fare il mio lavoro ben pagat… -

(askanews) – Durante la fase più acuta dell’emergenza Covid-19 sono stati rimpatriati oltre 108mila italiani da 121 paesi di ... e tutti gli italiani che col loro lavoro danno lsutro all’immagine del ...

Radioterapia al San Martino, l'allarme dei sindacati: "Da settembre si rischia il tilt"

"Tra settembre e novembre, si rischia il tilt della radioterapia all'ospedale San Martino": Valentina Piccolo, sindacalista Cgil San Martino, dà voce alla preoccupazione dei lavoratori del reparto del ...

