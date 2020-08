Inter, D’Ambrosio: “Il campo ci ha ripagati in parte. Torneremo ancora più cattivi” (Di sabato 22 agosto 2020) È un day after amaro per l'Inter, la sconfitta in finale di Europa League sarà digerita nei prossimi giorni anche se la situazione Conte sembra aver preso il sopravvento. Uno dei protagonisti della stagione nerazzurra, il difensore Danilo D'Ambrosio ha affidato a Instagram il proprio pensiero dopo l'amara sfida contro gli spagnoli.IL POST DI D'AMBROSIOcaption id="attachment 1010779" align="alignnone" width="801" Danilo D'Ambrosio, Getty Images/caption"È stata una stagione impegnativa, intensa e anomala. È stata una stagione dove ognuno di noi ha combattuto dentro e anche fuori dai campi di calcio. Lo sforzo ed il contributo di tutti ci hanno permesso di poter continuare a giocare per inseguire un sogno, un obiettivo ed anche una piccola soddisfazione che avrebbe potuto culminare con un finale di stagione importante. Ci siamo creati ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : INTER IN FINALEEE! ??????? Lautaro la apre, Lukaku la chiude e in rete anche D’Ambrosio: l’Inter do-mi-na e va in fin… - junews24com : Inter, D'Ambrosio: «Non ci fermiamo, vogliamo risultati più importanti» - - interclubpavia : Calcio: Inter; D'Ambrosio, ripartiremo con più cattiveria - ItaSportPress : Inter, D'Ambrosio: 'Il campo ci ha ripagati in parte. Torneremo ancora più cattivi' - - not_today_sara : RT @devrijwis: Pronta a prendermi tutti gli insulti possibili e immaginabili, ma io a Danilo D’Ambrosio voglio un bene incredibile. E mi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter D’Ambrosio Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista