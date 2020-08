F1 News | La fine di un’era: Sir Frank Williams lascia, ultimo costruttore attualmente nel circus (Di sabato 22 agosto 2020) È la fine di un’era, ma non necessariamente la fine di un sogno. Sir Frank Williams e sua figlia Claire hanno venduto il team e la fabbrica ad un fondo d’investimenti statunitense, la Dorilton Capital con sede a New York e un business finora sempre lontanissimo dal mondo dello sport o dei motori. La Williams era uno delle quattro squadre a cui il rinnovato patto della Concordia aveva riservato lo status di team storico. Fondato nel 1977 da Frank Williams e Patrick Head in un’ex negozio di tappeti, ha scritto pagine importanti nella storia della Formula 1 conquistando 9 titoli costruttori e 7 piloti anche se gli ultimi mondiali risalgono al 1997, all’epoca di Jacques Villeneuve e l’ultima delle 114 vittorie al Gran premio di ... Leggi su giornal

matteosalvinimi : Strana concezione della “democrazia” quella dei grillini, che vorrebbero impedirmi di incontrare e ascoltare gli im… - ilfoglio_it : Bannon, fine di un falso ideologo senza idee. Il consigliori è altra cosa da questo venditore di nulla. Più di lui,… - AlbertoBagnai : Col PD l’Italia farebbe la fine di Cipro, cioè quella dell’Etruria. Ricordate? - BaroneSalvo : RT @ilfoglio_it: Bannon, fine di un falso ideologo senza idee. Il consigliori è altra cosa da questo venditore di nulla. Più di lui, arrest… - TweetByWire : Che tristezza immensa. -