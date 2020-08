Eto’o, che stoccata! “Se il Barcellona manda via Messi il club non merita più di chiamarsi così” (Di sabato 22 agosto 2020) Una stoccata bella e buona. Una frecciata alla sua ex squadra. Ma Samuel Eto’o non è tipo da troppi giri di parole. In un’intervista a ‘Tyc Sport’, l’ex attaccante di Barcellona e Inter ha parlato del possibile addio di Messi: “Se l’argentino dovesse andare via, il club catalano dovrebbe cambiare nome, non meriterebbe di essere chiamato più Barça. Dovrebbe trovare un altro nome perché non posso immaginarmi il Barcellona senza Messi. Hanno la chance di avere nelle loro fila per tutta la carriera il più forte giocatore di tutti i tempi, bisogna fare qualsiasi cosa perché ciò accada. Spero che chi decide, lo faccia per il bene del club”. Barcellona, così non se ne ... Leggi su calcioweb.eu

BiffiLuca : @PAT_R_IC_K @sminkionauta Branca andava in Brasile per trattare i giocatori , tornava con le palle secche e il naso… - AndreaInterNews : Un blackout simile a Madrid ce lo si poteva aspettare da Milito, non da Eto'o. E invece hanno fatto esattamente que… - ama_la_rossa : @Felix_il_gatto Ieri abbiamo avuto la conferma che i neri non sono tutti uguali. Lukaku non è Eto'o, in area di ri… - neroblu65 : @fabbricainter Giroud? Un altro che non la mette mai ma mai, davanti ci vuole gente che la mette quando va messa ed… - super_pio : @ffanzani1 Ricordo che la Champions è stata vinta una volta acquistati: 1) Lucio (dal Bayern) 2) Sneijder (dal Real… -

Ultime Notizie dalla rete : Eto’o che Etoa sferza il Mibact: «Subito i rimborsi per i to L'Agenzia di Viaggi