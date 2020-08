Coronavirus Puglia, 35 nuovi contagi tra cui un neonato: dato più alto dal 7 maggio (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus Puglia, 35 nuovi contagi tra cui un neonato. Un neonato è stato ricoverato precauzionalmente all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. È in condizioni stabili. Il piccolo è tra i 35 contagi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia: si tratta del numero di contagi di Covid-19 più alto nella Regione dal 7 maggio scorso. In Italia oggi si sfiorano i mille nuovi casi di Coronavirus e dal bollettino diffuso dal ministero della Salute emerge che solo in due regioni non c’è un incremento di contagi. Si tratta della Valle d’Aosta e della Basilicata, mentre ... Leggi su limemagazine.eu

LegaSalvini : PUGLIA, #SALVINI-LOPALCO SUI 5 RAGAZZI RICOVERATI: 'CAMPAGNA ELETTORALE SU BUGIE E TERRORE' - fanpage : Tra i 35 contagiati in Puglia c'è anche un neonato - Tg3web : Crescono ancora i contagiati dal coronavirus. 629 i casi registrati nelle ultime 24 ore. In Puglia 5 giovani sono r… - zazoomblog : Coronavirus Decaro: Se proprio volete viaggiare restate in Puglia - #Coronavirus #Decaro: #proprio #volete - GeaPilato : RT @AntoLari1986: Le nostre linee guida, per un Piano di #Ripartenza post #CoronaVirus in #Puglia, da scrivere insieme. #Covid19 #M5S #Pugl… -