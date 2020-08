Coronavirus, ottime notizie da Bergamo: zero casi per la prima volta dall’inizio della pandemia (Di sabato 22 agosto 2020) A Bergamo si tira un sospiro di sollievo: oggi in citta’ e provincia non si siano registrati nuovi casi di positivita’ al Coronavirus. Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha iniziato a mettere in ginocchio la bergamasca, che e’ presto diventata una delle province piu’ colpite nel mondo dal virus. La città di Bergamo, tra meta’ marzo e meta’ aprile, ha registrato picchi di contagiati anche di svariate centinaia ogni giorno, oltre che centinaia di vittime, tra l’altro poi risultate essere anche essere più di quelle ufficiali. Il picco massimo si era registrato il 23 marzo con 715 nuovi casi e 251 vittime. Da alcune settimane i casi erano limitati, al massimo di qualche decina. Ma non si ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ottime Coronavirus, ottime notizie da Bergamo: zero casi per la prima volta dall’inizio della pandemia Meteo Web Coronavirus: Luciano, 58 giorni in ospedale e 17 in coma

Luciano Barbone, in ospedale col Coronavirus per 58 giorni di cui 17 in coma. L'uomo ha voluto raccontare la sua terribile esperienza. Coronavirus, Luciano in ospedale per 58 giorni. La sua storia. Lu ...

Djokovic: «Federer e Nadal? Mancheranno. Io a New York per raggiungere nuovi obiettivi»

CINCINNATI - Reduce da settimane in cui è finito nel mirino della critica, dopo aver organizzato l'Adria Tour nonostante l'emergenza sanitaria, Novak Djokovic è pronto a ripartire dal Masters 1000 di ...

