Cassa Integrazione Covid-19: Le nuove scadenze di Settembre (Di sabato 22 agosto 2020) Con l’emanazione del Decreto Agosto, dal 1° Settembre 2020 entreranno in vigore le nuove scadenze per tutte le tipologie di Cassa Integrazione Covid-19, ovvero per quella ordinaria, in deroga e Asso. Le novità di Settembre sulla Cassa Integrazione Covid-19 Dal 1° Settembre, sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda le tipologie di Cassa Integrazione Covid-19, in quanto sono previste 18 settimane che in due periodi differenti si possono fruire a partire dal 13 Luglio fino al 31 Dicembre. Sostanzialmente, si avranno due pacchetti entrambi composti da 9 settimane, nello specifico attualmente ... Leggi su quotidianpost

