Agrigento, a cavalcioni sulla statua di Camilleri: è polemica (Di sabato 22 agosto 2020) A cavalcioni sulla statua di Andrea Camilleri , situata in via Atenea ad Agrigento . Una giovane - capelli lunghi e biondi, stivaloni neri e vestito corto - si è fatta ritrarre seduta sul papà di ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Agrigento, a cavalcioni sulla statua di Camilleri. Il sindaco: 'Chieda scusa' - tercal1978 : RT @HuffPostItalia: A cavalcioni sulla statua di Camilleri, polemica per la foto. Il sindaco di Agrigento: 'Si scusi' - HuffPostItalia : A cavalcioni sulla statua di Camilleri, polemica per la foto. Il sindaco di Agrigento: 'Si scusi' - fanpage : La scena, da ore, sta creando non poche polemiche - mattdm12 : RT @perchetendenza: 'Camilleri': Per questa foto di una donna seduta a cavalcioni sulla sua statua ad Agrigento -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento cavalcioni Lions Club Agrigento Host: Barbara Capucci nuovo presidente, succede a Emanuele Farruggia Scrivo Libero Agrigento: diventa un caso foto ragazza a cavalcioni su statua Camilleri, sindaco 'Si scusi'

(Adnkronos) - Diventa un caso la fotografia della giovane donna che si è fatta immortalare a cavalcioni sulla statua di Andrea Camilleri nella centralissima via Atenea di Agrigento. Una foto ...

A cavalcioni sulla statua di Camilleri, polemica per la foto. Il sindaco di Agrigento: "Si scusi"

A cavalcioni sulla statua di Camilleri. La foto arriva da Agrigento e ritrae una ragazza in posa sul monumento al celebre scrittore siciliano. Lo scatto è diventato virale sui social, con decine di co ...

(Adnkronos) - Diventa un caso la fotografia della giovane donna che si è fatta immortalare a cavalcioni sulla statua di Andrea Camilleri nella centralissima via Atenea di Agrigento. Una foto ...A cavalcioni sulla statua di Camilleri. La foto arriva da Agrigento e ritrae una ragazza in posa sul monumento al celebre scrittore siciliano. Lo scatto è diventato virale sui social, con decine di co ...