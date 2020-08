Sospettato di omicidio, teneva le sue vittime nel freezer: scoperto dopo 3 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Un uomo, Sospettato di un duplice omicidio, deve affrontare il suo processo. E’ accusato di aver ucciso due donne e aver tenuto i loro corpi nel freezer. Un uomo, tale Zahid Younis di 35 anni, è Sospettato di un duplice omicidio. Henriett Szucs, una donna ungherese di 34 anni, non è più stata vista da … Leggi su viagginews

Un uomo, sospettato di un duplice omicidio, deve affrontare il suo processo. E’ accusato di aver ucciso due donne e aver tenuto i loro corpi nel freezer. Un uomo, tale Zahid Younis di 35 anni, è sospe ...

Lo psichiatra del "caso Cogne": "Viviana? Così nasce la follia..."

Diventa sempre più verosimile l'ipotesi di un omicidio-suicidio nel ''giallo'' di Caronia. Il sospetto maturato negli ultimi giorni è che Viviana possa aver deciso di farla finita insieme al figliolet ...

Un uomo, sospettato di un duplice omicidio, deve affrontare il suo processo. E' accusato di aver ucciso due donne e aver tenuto i loro corpi nel freezer. Un uomo, tale Zahid Younis di 35 anni, è sospe ...