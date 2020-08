Sondaggi politici elettorali oggi 21 agosto 2020: Zaia vola in Veneto, ma per Salvini può essere un problema (Di venerdì 21 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 21 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Sembra non esserci partita in Veneto, almeno secondo quanto riportano gli ultimi Sondaggi, in vista delle prossime elezioni regionali. Tutti i principali istituti attribuiscono infatti percentuali bulgare al presidente uscente Luca Zaia, che dunque sembra andare verso una riconferma. Il Sondaggio realizzato da Fabbrica Politica il 7 agosto per Treviso Today, infatti, lo vede attestarsi a oltre l’80% delle preferenze. Un vero plebiscito per Zaia, che a seguito dell’emergenza Coronavirus è diventato ancor ... Leggi su tpi

