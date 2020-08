Scuola, arrivano le misure per la riapertura “Ma non c'è rischio zero” (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni o tra personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19. Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” messo a punto da Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute, ministero dell'Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, che contiene anche i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti o positivi.Il ... Leggi su iltempo

Roma, il direttore dell'ufficio scolastico: «In classe distanza di un metro anche con la mascherina»

Nessuna deroga al distanziamento nelle scuole di Roma e Lazio. Anche facendo indossare la mascherina ad alunni e insegnanti. Lo ha chiarito ai presidi il direttore dell'Ufficio regionale, quello che u ...

