Salvini paragona la scuola ai lager, Azzolina: “È un gaglioffo” | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Salvini paragona la scuola ai tempi del Covid ai lager nazisti e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo attacca: “Gaglioffo”. Il siparietto è andato in onda durante l’ultima puntata del programma tv In Onda, su La7. In un servizio girato a Sarzana, in provincia di La Spezia, il leader della Lega se la prende con le restrizioni nelle scuole previste per l’emergenza Coronavirus – a suo avviso esagerate – e paragona la scuola “di Azzolina” a un campo di concentramento. Finito il servizio, la ministra – ospite in studio – gli replica durissima. “Da oggi chiamerò Salvini gaglioffo”, attacca. “È ridicolo, gli suggerisco una buona ... Leggi su tpi

Scuola, Gubitosa (M5s) a Borghi su La7: "Salvini la paragona a lager nazisti? Va ricoverato, parole… Il Fatto Quotidiano

Lucia Azzolina insulta Salvini a In Onda: "Da oggi lo chiamerò così", poi il suggerimento "speciale"

“Da oggi lo chiamerò Matteo Salvini il gaglioffo. È ridicolo, gli suggerisco una buona lettura, Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre. Ogni volta che parla della scuola dice delle scem ...

