Richard Gere parla di Covid: “E’una cosa seria!” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ospite in videoconferenza del Giffoni Festival Richard Gere ha voluto esprimere la sua opinione sul Coronavirus e sulle necessità di seguire tutte le norme di sicurezza. In giorni in cui contagi sono saliti in tutto il mondo, anche in Italia in seguito ad alcune legGerezze il noto attore di Hollywood ha messo l’accento sull’esigenza di non sottovalutare il problema: “Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state attenti, è una cosa molto seria”. Le parole di Richard Gere colpiscono e mettono in allarme condizionando anche chi non ha mai creduto ad un’emergenza ... Leggi su quotidianpost

Adnkronos : #RichardGere: '#Virus mi ha strappato due persone care, fate attenzione' - HuffPostItalia : Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' - nienteluigi : RT @HuffPostItalia: Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' - nanaonweb : RT @HuffPostItalia: Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' - QuotidianPost : Richard Gere parla di Covid: “E’una cosa seria!” -