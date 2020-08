Ricciardi: “Italiani bravi a maggio, poi col via libera create situazioni ideali per il virus” (Di venerdì 21 agosto 2020) “A maggio, quando abbiamo riaperto, ci siamo comportati bene. Il problema è successo dopo, quando c’è stato una sorta di liberi tutti: sono ricominciati viaggi, spostamenti, assembramenti e ci si è scordati di usare le mascherine. Creando una situazione ideale per il virus“. Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza Coronavirus, parla così in un’intervista al quotidiano online ‘IlSussidiario.net’. “Bloccare ingressi da alcune nazioni? Non bisognerebbe fare turismo in paesi che non fanno certi sacrifici. Paesi come Spagna, Croazia, Grecia, hanno tolto ogni freno – ha puntualizzato Ricciardi -. In Croazia sono entrati tutti: americani, israeliani, indiani, brasiliani. Diverso è andare in Scandinavia, dove la ... Leggi su sportface

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - Voroklimef : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… - D0DYNA : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… - Efisio31251859 : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… - flaviabertoliss : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi “Italiani Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera