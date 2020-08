Rachel McAdams «è incinta», in arrivo il secondo figlio (Di venerdì 21 agosto 2020) Lieta notizia dagli Stati Uniti: l’attrice Rachel McAdams e lo sceneggiatore Jamie Linden sono in attesa del loro secondo figlio. Seppur non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, il portale Page Six ha lanciato l’indiscrezione pubblicando una foto della star di Hollywood che lascia ben poco all’immaginazione: mascherina, sandali e abito lungo con cinturino sotto al seno che evidenzia il pancino. Leggi su vanityfair

L'attrice canadese, diventata mamma per la prima volta nel 2018, è stata paparazzata con un pancino che lascia ben poco all’immaginazione: lei e il compagno, lo sceneggiatore Jamie Linden, sono di nuo ...

