Preoccupazione dei fedeli per Papa Benedetto XVI | Peggiora l’infezione al viso (Di venerdì 21 agosto 2020) La Preoccupazione dei fedeli per la salute del Papa Francesco continua a farsi sempre più grande e la causa è proprio l’infezione al viso che, ormai da diversi anni lo costringe ad assumere grandi dosaggi di antibiotici. La malattia della pelle di cui il pontefice soffre viene chiamata con il nome di erisipela e negli ultimi mesi sembra Peggiorata. Il Papa infatti, da alcune settimane è tornato dalla Germania dove vi si è recato per dare l’ultimo saluto a suo fratello Georg, scomparso pochi giorni dopo. A causa del fortissimo stress infatti, la malattia sembrerebbe essere Peggiorata tanto da spingere il pontefice a rilasciare le sue ultime volontà, spingendo i suoi fedeli a preoccuparsi per la sua salute. ... Leggi su giornal

ivanscalfarotto : Grande preoccupazione per la situazione in #Bielorussia. La repressione deve essere fermata e deve partire un dial… - rtl1025 : ?? C'è anche una #bambina di 5 anni, ricoverata in terapia intensiva nell'azienda ospedaliera di #Padova, tra i pazi… - GiovanniToti : L’unica giustificazione a una limitazione dei diritti degli italiani è la preoccupazione di non riuscire a curare i… - palmiericar : @molina_matteo Abito in un paese che non sa cosa sia il #coronavirus...zero casi fino ad oggi. Si è rispettato tutt… - MEPoss : RT @Correntable: Sono raffreddato, a casa da solo da settimane, alla disperata ricerca di un lavoro => la preoccupazione dei miei: https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupazione dei Colombia, strage di giovani. Dolore e preoccupazione dei vescovi Vatican News Donald Trump ha paura

Perché esiste un movimento Black Lives Matter? Le vite non contano tutte allo stesso modo? La cosa più importante da tenere a mente, a proposito di Black Lives Matter, è che finora le vite dei neri no ...

Coronavirus, Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e riapertura scuola». Poi precisa: mi riferivo ad altri Paesi

Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono «essere a rischio» «se la circolazione del virus torna ad aumentare». Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università ...

Perché esiste un movimento Black Lives Matter? Le vite non contano tutte allo stesso modo? La cosa più importante da tenere a mente, a proposito di Black Lives Matter, è che finora le vite dei neri no ...Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono «essere a rischio» «se la circolazione del virus torna ad aumentare». Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università ...