"Non si sale senza mascherina": branco aggredisce autista, poi picchia uomo per rubargli auto (Di venerdì 21 agosto 2020) Prima l’aggressione ad un autista Atac dopo essere stati rimproverati per la mancanza di mascherina, poi il pestaggio ai danni di un uomo nel tentativo di rubargli l’automobile nel quartiere Talenti a Roma. Così due ragazzi (parte di un gruppo di cinque) di 18 e 20 anni sono stati fermati dalla Polizia del Commissariato Fidene con l’accusa di tentata rapina in concorso. A riportare la notizia è RomaToday:I due, denunciati anche per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, facevano parte di un branco di cinque ragazzi. I fatti si sono consumati nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto. Secondo quanto ricostruito i cinque stavano tornando da una festa quando sono saliti sul bus Atac alla fermata ... Leggi su huffingtonpost

Un traghetto senza aria condizionata con un migliaio di persone a bordo, passeggeri in rivolta che abbandonano la nave prima che lasci il porto di Palermo, dopo ore di proteste e calca alla reception.

Aumenta la soglia di esenzione fiscale per gli investimenti in PIR. Le tasse sul capital gain non si pagheranno per investimenti fino a 1,5 milioni di euro. Il decreto di Agosto ha rafforzato l’esenzi ...

