Messi Inter? L’argentino potrebbe scegliere il City di Guardiola (Di venerdì 21 agosto 2020) Messi Inter? L’argentino potrebbe scegliere il City di Guardiola. Futuro sempre più distante dal Barcellona per la Pulce Fiato sospeso. Il futuro di Lionel Messi sta tenendo sotto scacco tutto l’ambiente Barcellona dopo le indiscrezioni riportate ieri da RAC1. Il giocatore non è convinto di rimanere e al momento si vede lontano dagli azulgrana. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’entourage della Pulce ha confermato che l’Inter non è la prima opzione. Il richiamo di Pep Guardiola, al momento, sembra essere più forte. Il tutto dipenderà anche dalla volontà della società di lasciarlo partire adesso o a parametro zero nella prossima stagione. Leggi ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTER: COPPA E MESSI VACANZE AL COVID: IL CALCIO TREMA Tutte le notizie ??… - SkyTG24 : Barcellona-Messi verso il divorzio? La Pulce ha dubbi sul futuro. L'Inter ci spera - Gazzetta_it : Inter, dieci motivi per vincere dieci anni dopo (c'è anche Messi...) - Nikd927 : RT @Hermesjuventino: Juventini in delirio per un video di #Benzema col pallone #Adidas con il logo della #Juve, CALMA. Allora se vediamo… - BWtid : RT @Hermesjuventino: Juventini in delirio per un video di #Benzema col pallone #Adidas con il logo della #Juve, CALMA. Allora se vediamo… -