Lego lancia i nuovi mattoncini Braille per i bambini ciechi e ipovedenti (Di venerdì 21 agosto 2020) . Attraverso la sua fondazione, Lego ha realizzato il suo primo prodotto creato appositamente per i bambini con insufficienza ... Leggi su leggo

mgreco_social : RT @ItaliaOggi: Lego lancia i primi mattoncini in Braille per non vedenti - Thunderciccio : Lego lancia i primi mattoncini in Braille per non vedenti - - socialmiliac : RT @ItaliaOggi: Lego lancia i primi mattoncini in Braille per non vedenti - bebeblogit : Lego lancia i mattoncini Braille per bimbi non vedenti - toysblogit : Lego lancia i mattoncini Braille per bimbi non vedenti -