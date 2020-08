Lazio, 5 amichevoli nel ritiro di Auronzo: le gare saranno aperte al pubblico (Di venerdì 21 agosto 2020) . I biancazzurri sfideranno anche Padova e Vicenza La Lazio, dal 23 agosto al 4 settembre 2020, si allenerà ad Auronzo di Cadore. Ben 5 amichevoli, tutte a porte aperte (come riportato sul sito ufficiale dei capitolini): i tifosi che vorranno vedere la partita dovranno rispettare le norme anti-covid 19. Ecco il programma completo: 26 agosto, ore 17.00: Auronzo-S.S. Lazio 29 agosto, ore 17.00: S.S. Lazio – Cadore 30 agosto, ore 17.00: S.S. Lazio – San Giorgio 1 settembre, ore 17.00: S.S. Lazio – Padova 4 settembre, ore 17.00: S.S. Lazio – Vicenza Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Serie A 2020/2021 incombe. Dopo la stagione conclusa in ritardo a causa dell'emergenza Covid, le squadre del massimo campionato dovranno compiere gli straordinari per preparare la nuova annata.Il Messaggero riporta il programma delle amichevoli che giocherà la Lazio in ritiro. Sono cinque le amichevoli programmate per il ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore, in programma da domeni ...