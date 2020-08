Gazzetta: Il Napoli deve fare in fretta, Gabriel ha già un accordo con l’Arsenal (Di venerdì 21 agosto 2020) Un Napoli senza rughe, questo è quello a cui punta il presidente De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport. L’operazione svecchiamento partita con il mercato di gennaio, si va concludendo nella nuova sessione di mercato. La priorità è quella di cedere Koulibaly. Con il Manchester City la trattativa è ben avviata, dovrebbero bastare i 70 milioni offerti per convincere De Laurentiis a darlo via. Bisogna fare in fretta, perché l’Arsenal sta tentando Gabriel (22), difensore centrale del Lille, col quale è stato raggiunto l’accordo con una proposta quinquennale. Nei piani di Gattuso il giovane brasiliano dovrà fare coppia con Manolas. L'articolo Gazzetta: Il Napoli ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: Il Napoli deve fare in fretta, Gabriel ha già un accordo con l’Arsenal Il difensore del Lille dovrebbe e… - forzaroma : Non solo #Smalling: con #Maksimovic è pronto un bunker #ASRoma #Napoli - zazoomblog : Gazzetta: la rivoluzione del Napoli è frutto dell’ammutinamento del 5 novembre - #Gazzetta: #rivoluzione #Napoli - napolista : Gazzetta: la rivoluzione del #Napoli è frutto dell’ammutinamento del 5 novembre È stato quella sera che… - news24_napoli : PRIMA PAGINA GAZZETTA – Inter, Coppa e Messi! Conte ci prova 10 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli Napoli, il Real tentenna su Reguilon. E spunta Karbownik La Gazzetta dello Sport Calciomercato Inter, nuovo centrale per Conte | Scambio con Skriniar

Il Napoli che potrebbe perdere presto Kalidou Koulibaly avrebbe messo gli occhi in casa Inter per la sostituzione del senegalese. Idea di scambio per Skriniar Si prospetta una grossa rivoluzione dife ...

Napoli, dubbi sul futuro di Gennaro Gattuso: il tecnico rifiuta tutte clausole e penali per il rinnovo

Gennaro Gattuso deve ancora trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto col Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha descritto la situazione. “Si è irrigid ...

Il Napoli che potrebbe perdere presto Kalidou Koulibaly avrebbe messo gli occhi in casa Inter per la sostituzione del senegalese. Idea di scambio per Skriniar Si prospetta una grossa rivoluzione dife ...Gennaro Gattuso deve ancora trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto col Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha descritto la situazione. “Si è irrigid ...