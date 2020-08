Firenze caldo; allerta arancione domani 22 agosto, temperature a 37° (Di venerdì 21 agosto 2020) In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono in zone con poco riparo all'ombra,in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane Leggi su firenzepost

FIRENZE – Scattata nuovamente a Firenze l’allerta per il caldo. Per domani è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate: la temperatura massima percepita sarà di 37°. Lo rende noto ...Verso l’apice del caldo africano nel weekend, ma domenica rischio violenti temporali al Nord, lunedì anche su parte del Centrosud con smorzamento della canicola. Non escluse locali grandinate, forti r ...