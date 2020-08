Costa Smeralda, nuovo scontro tra Briatore e il sindaco di Arzachena. E al “Billionaire” ci sono sei positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) L'imprenditore ha attaccato il primo cittadino del comune della Costa Smeralda su Instagram e ha annunciato azioni di tutela. La risposta del sindaco su Facebook Leggi su ilsecoloxix

VittorioSgarbi : Costa Smeralda: un altro sindaco, grillino, contro il turismo. Quello di Arzachena. - repubblica : Sardegna, in Costa Smeralda il sindaco spegne la musica. E al Billionaire ci sono sei positivi [di MONIA MELIS] [ag… - repubblica : Sardegna, in Costa Smeralda il sindaco spegne la musica. E al Billionaire ci sono sei positivi - curinocarlo : RT @foisluca84: Tanti contagi provengono dalla Costa Smeralda l'unico angolo di Sardegna in cui non ci son sardi. - free4alb : Quindi è tutto vero che i migranti sono ricchi palestrati e vanno al #Billionaire in Costa Smeralda ! -