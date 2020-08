Battletoads è disponibile e nel trailer di lancio è presente anche un Major Nelson animato (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono passati circa 26 anni dall'ultimo titolo di Battletoads, ma l'equipaggio è tornato ed è pronto a menare le mani. Sviluppato da Dlala Studios e Rare, il nuovo Battletoads è disponibile per Xbox One, Windows 10, Steam e Xbox Game Pass. Per festeggiare, Larry "Major Nelson" Hryb di Xbox - o per essere precisi, la sua versione animata - ha intervistato Rash, Zitz e Pimple nel nuovo trailer di lancio.Il trailer mostra anche alcuni dei contenuti che i fan possono aspettarsi. Insieme al solito gameplay in stile picchiaduro, ci sono minigiochi e molto altro. anche le corse con le Turbo Bike, terrificanti come nei giochi originali, sono ritornate nel nuovo capitolo.Oltre alla modalità ... Leggi su eurogamer

