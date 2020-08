Bassetti: “In dubbio l’inizio delle scuole? Veramente una brutta figura” (Di venerdì 21 agosto 2020) Bassetti a muso duro contro il governo. La riapertura delle scuole non viene messa in dubbio per il momento ma a far discutere sono le parole di Ricciardi. L’aumento dei casi di positivi in Italia fa temere ma per ora non ci sono nuove misure. L’infettivologo comunque sottolinea che il governo ha avuto molti mesi a disposizione per organizzare il tutto. Se non si dovesse tornare sui banchi si corre il rischio di fare Veramente una figuraccia. Coronavirus, la riapertura delle scuole Le parole di ieri di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e membro del CTS, hanno fatto discutere non poco. Ospite di Agorà il professore ha messo in dubbio, ma solo a livello teorico, la riapertura delle ... Leggi su newspad

