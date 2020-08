"Ballavano sui tavoli, ho le prove". Billionaire chiuso e gli altri no? Briatore, guerra al sindaco di Arzachena (Di venerdì 21 agosto 2020) Flavio Briatore non ci sta e replica per le rime al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda: "Non fa rispettare la sua ordinanza. Ieri Ballavano sui tavoli. Voleva solo chiudere il Billionaire. Non siamo fessi". Ma tace sui dipendenti del suo locale trovati positivi al Covid-19 e in quarantena. Lo scontro tra Briatore e Roberto Ragnedda si infiamma e sfocia in guerra aperta. Dopo il botta e risposta sull'ordinanza che ha stabilito la chiusura anticipata del Billionaire, celebre ristorante-discoteca della Costa Smeralda, l'imprenditore di Cuneo, in un nuovo video su Instagram, spara ad alzo zero sul primo cittadino che amministra la frazione di Porto Cervo: "Io non scappo, io vivo a Monte Carlo, mio figlio va a scuola qui, qui abbiamo 400 ... Leggi su iltempo

