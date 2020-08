Antonio Conte, addio all’Inter in diretta dopo la sconfitta col Siviglia (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte, addio all’Inter in diretta dopo la sconfitta col Siviglia. Parole durissime dell’allenatore nerazzurro. Antonio Conte ai microfoni di Sky ha fatto capire senza tanti giri di parole di essere giunto alla fine della sua avventura sulla panchina dell’Inter. “C’è un limite a tutto, io non faccio marcia indietro. Un altro anno così non … L'articolo Antonio Conte, addio all’Inter in diretta dopo la sconfitta col Siviglia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

