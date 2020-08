Allo Spallanzani 40 positivi al Covid, 3 in terapia intensiva (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 54 pazienti. Di questi, 40 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 14 sono sottoposti ad indagini”. Così si legge nel bollettino odierno emesso dall'istituto di ricerca Lazzaro Spallanzani di Roma. In terapia intensiva restano 3 persone mentre i pazienti dimessi o trasferiti in altre strutture sono 607.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

