Ufficiale: Athletic Bilbao, Unai Simon rinnova fino al 2025 (Di giovedì 20 agosto 2020) Attraverso una nota Ufficiale, l’Athletic Bilbao ha comunicato di aver rinnovato il contratto del portiere Unai Simon fino al 2025. Nazionale Under 21 spagnola, il gioiellino gioca nel club basco dal 2015. Foto: Twitter Athletic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dopo gli over, adesso è il momento degli under. L’Athletic Lanciano ha annunciato la riconferma, per la prossima stagione, del centrocampista Francesco Paolucci e dell’attaccante Andrea Rapino (in fot ...Mancava solo l'ufficialità, ma era solo questione di ore. Quique Setien non è più l'allenatore del Barcellona. I catalani, infatti, hanno annunciato l'addio al tecnico che aveva sostituito Valverde a ...